Краят на лева. За парите, банките и хората.

Коктейл от вируси и все повече болни деца. Д-р Благомир Здравков.

В бутонките на модерния ляв. Зуека избира новия Стоичков.

Живата легенда на народната песен. В „Тук и сега“ Николина Чакърдъкова.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова