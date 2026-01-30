-
"Пресечна точка": За оценката ни за комунизма и за преподаването на здраве в училище
„На кафе“ с Вениамин, Кайл Истууд и Йордан Камджалов
Юлиан Костов: The Floor e хит в целия свят и е игра за цялото семейство
„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”
Добра печалба в "Сделка или не"
Черешкови срещу Плодчетата в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Краят на лева. За парите, банките и хората.
Коктейл от вируси и все повече болни деца. Д-р Благомир Здравков.
В бутонките на модерния ляв. Зуека избира новия Стоичков.
Живата легенда на народната песен. В „Тук и сега“ Николина Чакърдъкова.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
