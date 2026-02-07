-
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
След тройното убийство край Петрохан, чули ли са местните жители изстрели в нощта на разстрела и защо близки на жертвите и изчезналия Ивайло Калушев решиха да говорят? Когато въпросите са повече от отговорите. Каква е била дейността на загиналите край с. Гинци? Говори бившият еко-министър Борислав Сандов.
Битката за БСП и битката за държавата. Разговор с Крум Зарков.
България в политическо безвремие, но с промени в изборния закон. Коментира председателят на СДС Румен Христов.
Неговата версия за живота, вселената и всичко останало – Самуел Финци пред Лора Крумова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
