В "На Фокус с Лора Крумова" на 8 февруари очаквайте
"Съдебен спор" заради свален пътник от автобус
„Събуди се“: Какво се случи в хижа Петрохан и кой е издирваният Ивайло Калушев?
"Пресечна точка": Прогнози за Олимпийските игри и поста "Служител по почтеността"
„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Поли Генова, Роксана, Аглена Шаркова и зад кулисите на финала на „Вече играеш… Стоичков“
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Зловеща рейнджърска история. Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа Петрохан?
Здрави хора в болно време. Разговор с личния лекар Гергана Николова.
Животът, който не спира. Валентина Каролева пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Кухнята на Ада отново отваря врати и е още по-гореща.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
