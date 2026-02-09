Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Последен кръг от консултации. Ще стане ли ясно името на новия служебен премиер? Следим на живо и анализираме в студиото.

Мистерията „Петрохан“. Накъде водят следите на разследващите и ще се стигне ли до истината за случая?

НСИ: Все повече българи отлагат покупка на жилище, кола и ремонт до края на годината. Какви са причините и при какви условия наемът е по-изгоден от собствения имот?

