В "Социална мрежа" на 10 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

10 години жестокост и стотици животни, изтезавани до смърт срещу хиляди евро за клипове в тъмната мрежа. След поредния случай със садисти – може ли да се спрат бруталните зверства?

Всеки българин изхвърля средно по 41 кг храна годишно, но разхищението има и висока цена – за домакинствата, икономиката и климата. Как да намалим хранителния отпадък?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивета Костадинова