Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 11 февруари от 15:20 ч. очаквайте:
Десетки хиляди камери за видеонаблюдение са със свободен достъп до интернет. Как можем да защитим данните си от хакери и да сме спокойни за личното си пространство?
Тайната на успешния брак: загадка, която много от нас се опитват да разгадаят през целия си живот, но малцина постигат хармония. Няколко съвета може да помогнат.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
