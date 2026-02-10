Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината – какви са причините? – разговор с Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото.
Случаят „Петрохан" - шест трупа и разделено общество - какви са водещите версии на разследването?
Нов тренд с Chat GPT - генериране на изображение на база всичко публикувано в онлайн пространството - какви рискове има за потребителите?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни