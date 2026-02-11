В "Социална мрежа" на 12 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Насилието не започва с удар: Столичната община започва разговор с младите хора за първите сигнали на токсичната връзка и превенцията на домашния тормоз.

Алгоритъм на доверието: Технологиите задават нови стандарти за комуникация, а експертите се адаптират към модерните предизвикателства.

Глобалният конкурс за млади ПР таланти е отворен за участие.

Редактор: Ралица Атанасова