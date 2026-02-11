В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Илияна Йотова реши - Андрей Гюров заема поста на служебен министър-председател. Предаваме на живо връчването на мандата.

Диагноза на една трагедия. За фактите и спекулациите по казусите „Петрохан” и „Околчица”. Докъде стигна разследването?

След като Великобритания удължи дерогацията за дружествата на „Лукойл” в България - какво означава това за цената на горивата у нас?

Редактор: Дарина Методиева