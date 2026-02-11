Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Илияна Йотова реши - Андрей Гюров заема поста на служебен министър-председател. Предаваме на живо връчването на мандата.
Диагноза на една трагедия. За фактите и спекулациите по казусите „Петрохан” и „Околчица”. Докъде стигна разследването?
След като Великобритания удължи дерогацията за дружествата на „Лукойл” в България - какво означава това за цената на горивата у нас?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
