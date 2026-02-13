В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Йонко Игнатов от Севлиево.

Йонко започна играта си с кутия номер 10. Той решително отказваше офертите на Банкера. Отхвърли 1250 €, 1333 € и 2000 €, а двете най-високи суми в играта все още бяха в неразкритите кутии Когато обаче в средата на играта получи предложение от 2200 €, Йонко реши да приеме сигурната сума. В кутиите имаше само две по-високи суми – 5000 € и 50 000 €. Той успя да ги открие в следващите си кутии и разбра, че е направил най-добрият избор, приемайки офертата. 5 €, 10 € и 1500 € останаха в последните три кутии и Банкерът предложи на Йонко да смени кутията си. Той размени номер 10 за номер 22. На финала откри в едната кутия 5 €, в другата 10 € и приетата оферта от 2200 € в средата на играта се оказа най-добрият ход, който той направи в своята игра. Йонко си тръгва от „Сделка или не“ щастлив от взетото решение и с 2200 € по-богат.

Редактор: Боряна Димитрова