„Пресечна точка”: За политическата буря заради случая "Петрохан " и конференцията в Мюнхен
„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Михаела Маринова, Луиза Григорова-Макариев и психотерапевта Димитрина Митрева
Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“
Очарователна френскa вечеря с аромат на рози от Алекс Гърдева в „Черешката на тортата“
Скандалджиеви срещу Маркови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Досиетата „Петрохан“: Шест жертви с много неизвестни, които взривиха държавата.
Диагноза на едно болно общество и има ли лек за сърцата ни? Проф. Сотир Марчев.
Той знае как да свири по струните на душата. В „Тук и сега“ композиторът Митко Щерев.
Анелия – първите 25 години на сцената.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
