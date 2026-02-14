-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 15 февруари очаквайте
Кой е Кристо, който пребори конкуренцията във „Вече играеш… Стоичков“?
Коя е Кралицата в „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“ ще стане ясно на 16 февруари от 20.00 ч. по NOVA
"Събуди се": Досиетата „Петрохан“: Шест жертви с много неизвестни, които взривиха държавата
„Пресечна точка”: За политическата буря заради случая "Петрохан " и конференцията в Мюнхен
„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването от неделя в 7.30 ч.
На прощаване с властта. Скандали или решения оставя вицепремиерът Гроздан Караджов?
След разследване на NOVA – десетки скандали от потърпевши с конфискувани коли, оказали се лизингови в чужбина.
Между времето и себе си. Аня Пенчева пред Мон Дьо.
И още. Шеф Виктор Ангелов.
Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов.
И Юлиан Костов.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
