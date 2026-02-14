-
„Събуди се“ с Аня Пенчева, шеф Виктор Ангелов и Юлиан Костов
-
Кой е Кристо, който пребори конкуренцията във „Вече играеш… Стоичков“?
-
Коя е Кралицата в „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“ ще стане ясно на 16 февруари от 20.00 ч. по NOVA
-
"Събуди се": Досиетата „Петрохан“: Шест жертви с много неизвестни, които взривиха държавата
-
„Пресечна точка”: За политическата буря заради случая "Петрохан " и конференцията в Мюнхен
-
„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
В търсене на истината, когато хипотезите са повече от фактите. Журналистът Мария Черешева, която разговаря с Валери, ключов свидетел срещу организацията на Ивайло Калушев.
Превърна ли се случаят „Петрохан“ в колективна травма за българското общество? Психиатърът Любомир Канов.
Под прикритие. Как службите вербуват сътрудници? Бившият председател на ДАНС. Цветлин Йончев.
Преди старта на „Сезона-Слънце“: в студиото влизат Димитър Рачков, Герасим Георгиев-Геро и Кирил Киров-Кико.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни