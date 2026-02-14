В търсене на истината, когато хипотезите са повече от фактите. Журналистът Мария Черешева, която разговаря с Валери, ключов свидетел срещу организацията на Ивайло Калушев.

Превърна ли се случаят „Петрохан“ в колективна травма за българското общество? Психиатърът Любомир Канов.

Под прикритие. Как службите вербуват сътрудници? Бившият председател на ДАНС. Цветлин Йончев.

Преди старта на „Сезона-Слънце“: в студиото влизат Димитър Рачков, Герасим Георгиев-Геро и Кирил Киров-Кико.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова