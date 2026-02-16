Новият вокален педагог в предаването за звездни трансформации Михаела Маринова пред Елизабет Методиева споделя, че е поела тежка задача, която е много сериозна отговорност. До миналата година вокален педагог на „Като две капки вода“ бе емблематичния Етиен Леви.

„Обожавам го този човек – Етиен Леви и освен, че ми е помагал в моите участия в „Капките“, той ми е много добър приятел. Това, което ще направя, е да дам най-доброто от себе си като познания и опит, защото два пъти съм я играла тази игра. С огромно удоволствие ще се гмурна и ще разгърна потенциала си“, разкрива емоциите си Михаела Маринова.

Изпълнителката разказва, че се занимава с вокална педагогика от 6 години и има добър опит в тази област. Въпреки това вълнението да влезе в мащабна продукция „Като две капки вода“ е огромно.

Михаела Маринова е новият вокален педагог в „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце

„Някои от участниците ще са не само по-големи на възраст, но са и изключителни професионалисти в музикалната област“, каза вокалният педагог.

Михаела участва в конкурса за представянето на страната ни на Евровизия, където представи песента „Under Pressure“. Предстои заснемането на видеото към нея, като по него ще работи с режисьора Валери Милев. Песента е написана преди три години и си чака времето да се появи на бял свят и както се пее в нея „диамантът се ражда под напрежение“. Маринова признава, че това е определящо за нея самата, защото всичко хубаво в живота й се е случвало под огромно напрежение.

Следващото й голямо предизвикателство е участието й в мюзикъла „Кабаре“. Персонажът й Сали Боул е вдъхновен от великата Лайза Минели.

Не пропускайте старта на Сезона-Слънце на най-любимото телевизионно шоу „Като две капки вода“ тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова