В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Стоянка Димитрова от София.

Стоянка започна играта си с кутия номер 4. Смело и с усмивка отхвърляше офертите на Банкера, които започнаха от 2200 €, през 2500 € и дори 3000 €. Трите най-големи суми все още бяха в играта и това изкушаваше Стоянка да продължи напред. Малко по-късно тя отвори две от най-високите печалби, което промени баланса на таблото, но въпреки това отказа следващата оферта от 1000 €. Играта навлезе в решителна фаза, когато Банкерът предложи оферта от 2222 €, а в неразкритите кутии оставаха 10 €, 300 € и 30 000 €. Стоянка отново рискува и отказа офертата, но след това разкри голямата сума. С 10 € в едната и 300 € в другата кутия, тя отказа предложените 150 €, а кутия номер 4 ѝ донесе печалба от 300 €. Стоянка завърши участието си в „Сделка или не“ с усмивка, доволна от смелата игра и от избора си да остане вярна на късмета си до самия финал.

Редактор: Райна Аврамова