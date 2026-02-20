-
Шеф Иван Манчев превръща кулинарни кошмари в шедьоври в „Кошмари в кухнята“
„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания
"Съдебен спор" заради сложени опиати в храната
Меден Рудник предизвикват Победанови в "Семейни войни"
„Пресечна точка”: За новия служебен кабинет и делото "Епстийн"
Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер
История за загубата на ръката, жената, работата и смисъла на живот след катастрофа в чужбина и помощта, с която успява да излезе от дупката
Руско. Димитровград и социалните мрежи. Брутална катастрофа в чужбина му отнема ръката, жената, работата и смисъла. Започва да пие и да се дрогира. И почти когато вече е на дъното - приятели му помагат да „изплува“…
Оттогава е посветил живота си на това да прави добрини и да пропива другите с вдъхновение, за да помагат и те. Мотото му е „щом мога аз - можете и вие“. И вече е накарал десетки да не правят като него преди, а да правят като него сега.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
