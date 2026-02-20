Руско. Димитровград и социалните мрежи. Брутална катастрофа в чужбина му отнема ръката, жената, работата и смисъла. Започва да пие и да се дрогира. И почти когато вече е на дъното - приятели му помагат да „изплува“…

Оттогава е посветил живота си на това да прави добрини и да пропива другите с вдъхновение, за да помагат и те. Мотото му е „щом мога аз - можете и вие“. И вече е накарал десетки да не правят като него преди, а да правят като него сега.

