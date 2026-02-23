Миналият понеделник любимото шоу за имитации „Като две капки вода“ стартира с 9 нови звездни участници, ново попълнение в журито – в лицето на Краля на поп фолка AZIS, отлично настроение и майсторски имитации на сцената. Победата в първия лайв безапелационно грабна изненадата на вечерта – талантливият Виктор Тодоров, който влезе в обувките на рок легендата Prince и изпълни емблематичното му парче Purple Rain.

Първи на сцената тази вечер излезе любимият комедиен актьор Даниел Пеев-Дънди, на когото Бутонът на късмета отреди песента на бразилската банда Carrapicho - Tic, Tic Tac (1996 г.). Парчето постигна световен успех, достигайки номер 1 в музикалните класации във Франция и превръщайки се в един от най-продаваните сингли в историята на страната с над 1 милион копия. Tic, Tic Tac печели международно признание и в редица други европейски държави. Текстът на песента възхвалява величието на река Амазонка и се превръща в неофициален „химн на Амазония“.

„Снощи каквото съм чул на слушалките, съм си записал на български. Трудно ми е много да го изговоря, защото не говоря този език. Боли ме малко едно сухожилие. Чувал съм последно това парче в 12-ти клас в едно заведение в Аспарухово. Беше много вървежно преди 20 години. Заедно с Macarena и Coco Jumbo”, сподели Дънди.

„Изключително начало. Идваше ми да се разтанцувам. Уникално парче! Браво, мен! Страшно начало!“, постави своята оценка Фънки.

„Изключително си забавен. На вид ми напомняш много на Щефи Граф. Важното е енергията, която ще предадеш на хората, а тя е страхотна! Не мога да повярвам как си научил целия текст наизуст“, категоричен бе AZIS.

Веднага след Дънди сцената покори очарователната Пламена, на която се падна нелеката задача да имитира световноизвестната оперна прима Монсерат Кабайе, като изпълни арията O mio babbino caro от операта на Джакомо Пучини Gianni Schicchi „Джани Скики“, считана за един от еталоните в оперното изкуство.

„За първи път ще ми се случи да пея опера и е едно предизвикателство, което очаквам с нетърпение. Никога не съм пяла с такъв специален костюм, но смятам, че ще вляза много добре в образа. Постарах се да изградя вокално и артистично образа. Труден образ е, но ще дам всичко от себе си“, сподели Пламена.

„Представи се страхотно. Показа, че имаш невероятните умения да пееш и имитираш добре. Беше голям залък тази задача. За пореден път ме впечатли и съм щастлив, че те чух. Напълни ми душата“, даде своята оценка Веселин Маринов.

„Това е висока летва. Ти направи опит, но неуспешен! Аз я поканих в България и направих концерта ѝ тук. Не мисля, че се представи особено добре“, сподели Фънки.

„Не разбирам защо Фънки трябва да е толкова краен. Мисля, че с оглед на трудността на задачата ти това, което успя да направиш за една седмица, е геройство“, категорична бе Хилда Казасян.

Борис бе неузнаваем в образа на американската поп икона – неостаряващата Шер и изпя хитовото ѝ парче Strong Enough (1999 г.), оглавило класацията на Billboard за денс музика и влязло в топ 10 на музикалните класации в над 14 държави, включително Обединеното кралство, Франция, Германия и Нова Зеландия.

„Трудно е да имитираш жена. Опитвам всичко, притеснява ме, че ще трябва да нося дамски дрехи и чорапогащник, който не съм носил от детската градина. Не съм се показвал без брада от много години. Все едно излизам гол на сцената, но стискайте палци! Не очаквах вторият ми образ да е дамски.“

Редактор: Боряна Димитрова