Носителят на „Оскар” Мат Деймън се завръща в ролята на Джейсън Борн в третата част на хитовата шпионска поредица. В трилъра „Ултиматумът на Борн” зрителите ще видят още Джулия Стайлс, Дейвид Стретърн, Скот Глен и други.

Единственото, което Джейсън Борн иска, е да забравят за него и да го оставят да изчезне. Но бившите му шефове не са съгласни и бившият смъртоносен агент е принуден да се пребори с амнезията си. Борн продължава да търси истинската си самоличност, но този път има и партньор в лицето на журналиста Сам Рос.



Още на първата им среща Борн разбира, че враговете му ще правят всичко възможно да убият репортера. За да помогне на Рос и да разкрие миналото си, Борн трябва отново да обиколи планетата – мисията му ще го отведе до Москва, Ню Йорк, Лондон, Париж и Мадрид. Докато се опитва да надхитри ченгетата, федералните служители и агентите на Интерпол, бившият агент продължава мисията си да разкрие личността на истинския Джейсън Борн

Не пропусайте развръзката в трилъра „Ултиматумът на Борн” тази събота от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова