Полуфиналът на Сезона-Слънце на “Като две капки вода” подари на зрителите на NOVA истински спектакъл с невероятни имитации и страхотни изпълнения. И тази година за победата на финала на най-гледаното шоу за преобразявания следващия понеделник ще се борят всички участници. Първите четирима Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Даниел Пеев - Дънди ще започнат битката за вота на зрителите с две точки преднина, а останалите петима ще стартират от нулата.

Последната победа в студиото на Сезона-Слънце отиде при Виктор. В образа на Джанет Джаксън той се класира на първо място след гласуването в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. След безапелационното изпълнение и хореография на песента “Scream”, Фънки не скри възхищението си: “Аз съм безкрайно изненадан. Не очаквах, че ще се справиш. Това, което направи тази вечер ни накара да станем на крака - Джанет Джаксън беше пред нас.”

Борис постави ударно начало на вечерта в образа на вокалиста на рейв хардкор бандата The Prodigy - Кийт Флинт. Втори на сцената излезе Дънди за паметно превъплъщение като поп дивата Бритни Спиърс, което остави всички със сълзи в очите от смях. Симона заслужи бурни овации, след като показа невероятния си глас като знаменитата Лара Фабиан. Емилия влезе в образа на Софи Маринова, която изказа своето възхищение от първия ред в публиката към въздействащото изпълнение.

Пламена показа огнената си същност като R’n’B кралицата Бейонсе с хита ѝ “Listen”. Веднага след нея Иво Димчев впечатли всички с отличителните движения и глас не само на легендарния Рей Чарлз, но и на четирите му беквокалистки. Бутонът на късмета изправи Весела Бабинова пред поредния мъжки образ. Тя влезе в кожата на испанския секс символ за няколко поколения Енрике Иглесиас. Невероятен финал постави Алекс Раева като DARA с песента “Bangaranga”, която ще представи България на Евровизия след броени дни. Актьорът с холивудски успех и родината в сърцето - Юлиан Костов се превърна в изненадата на вечерта. Той излезе на сцената за въздействаща имитация на Еминем.

Големият финал на Сезона-Слънце на “Като две капки вода” е в понеделник, 18 май, в зала “Арена 8888 София”. На живо пред 12 000 души звездните участници ще покажат последните си образи, борейки се за титлата “Най-добър имитатор”. Традиционно те сами избират кого да пресъздадат - Емилия ще бъде Паша Христова, Алекс Раева ще изпълни Мадона, Иво Димчев ще имитира Васил Найденов, Дънди ще се превъплъти в AC/DC, Борис ще сложи костюма на Елвис Пресли, Симона ще влезе в света на Кристина Агилера, Виктор ще пее като Джеймс Браун, Пламена ще бъде Лили Иванова, а Весела Бабинова ще се превърне в Лейди Гага. Кой ще бъде големият победител и какви изненади ще видим на големия финал – разберете на 18 май от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (14.05) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико. Той ще ни въведе дълбоко зад кулисите на предаването. Ще разкаже какво говори на Рачков и Геро в слушалките по време на лайв, кои са били най-големите гафове и предизвикателства зад камерите и колко голямо удовлетворение му носи това, което прави. Не пропускайте дванадесетия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Незаменимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената Борис Христов, който се преобрази напълно в кожата на ексцентричния вокал на „Prodigy“ Кийт Флинт. Английският феномен, създаден през 1990 г. е на сцена цели 25 години, през които продават милиони копия от музиката си, печелят множество награди, между които две награди „Брит“ и пет на „МТВ“. Номинирани са и за две награди „Грами“. Вокалът Флинт, който не спира да шокира публиката, в началото е нает да танцува на сцената. The Prodigy не са просто рейв група, те са лицето на едно от най-силните младежки движения през 90-те и винаги са носели социален протест в музиката си. Борис изпълнява парчето от третия албум, което се превърна в хит през 1997 г. Firestarter.

„Изисква се много енергия и лудост. Ще се опитам да го изпея, но тук пеенето е сякаш на заден план, а на преден е лудостта му. Както винаги се старая да се забавлявам“, каза Борис преди изпълнението си.

„Това е музика, която не слушам и се напънах да чуя песента преди това. Уникално труден образ. Аз самият никога не бих се справил. Справи се убийствено, Борис“, сподели мнението си Веселин Маринов.

„Това е висока топка и да се предаде тази атмосфера е много трудно. Браво, Боби, че се опита да се пребориш с образа на това чудовище Кийт Флинт“, коментира Фънки.

Актьорът Даниел Пеев – Дънди се изправи пред едно от най-големите си предизвикателства да влезе в четвъртия си женски образ - палавата любимка и американска тийнейджърка –поп певицата Britney Spears. Тя е една от най-продаваните певици на всички времена с над 100 милиона продадени албуми. Спиърс чупи рекорда за най-млад изпълнител, когато на 17 години дебютира със сингъл на първо място в класацията Топ 100. Парчето „Oops!... I Did It Again“ е от втория албум на певицата от 2000 г. и с него Бритни поставя рекорд за най-добре продаван албум на жена изпълнител, в седмицата на издаването му. Сингълът на певицата оглавява класациите на 17 страни по света През 2001 г. тя отново е номинирана за две награди Грами – за най-добър поп-албум за „Oops!... I Did It Again“ и за най-добро изпълнение за сингъла със същото име.

„Става пародийно, защото толкова си мога. Как да не стане пародия – виж нея, а сега погледнете мен. Много ми е трудно да съм жена. Правим нещо, което не е правено до сега – ще направим пародийна трагедия“, заяви преди да влезе в асансьора Дънди.

„Нямаше енергията и настроението, което видях при образа на Мила Роберт“, каза Азис.

„Беше трогателно и мило това, което направи. Пореден женски образ, но ти не правиш пародия. Беше смешно, но не и пародийно“, е на коренно различно мнение Хилда.

Беше уникален и това ти беше много силен образ. Страхотни танци и много обрано бе това, което видях на сцената“, заяви Веселин Маринов.

Пред талантливото Gen Z в Сезона-Слънце Симона отново стои огромно предизвикателство да влезе в образа на белгийско-канадската поп певица, текстописец и актриса Лара Софи Кейти Крокарт, по известна с псевдонима си Lara Fabian. Първото име „Лара“ идва от главната героиня на филма „Доктор Живаго“ и е избрано от родителите й защото звучи еднакво на всички езици. На 14 години нейният баща ѝ позволява да пее в брюкселската кръчма Black Bottom („Черно дъно“) при условие, че той ѝ акомпанира на китара. Едва 18 годишна Фабиан представя Люксембург на „Евровизия“ и се класира на четвърто място. Симона изпълнява песента Je suis Malade, която е интерпретирана от Лара Фабиан, но всъщност е песен сътворена от Серж Лама.

„Отново пея на френски и няма да е лесна задача при тази гласовита певица. Ще се постарая да постигна този плътен тембър на Лара Фабиан, докато моя е по-звънящ. Тя има четири октави в гласа си и ще е трудна задача. Темата на песента е болка, тъга и липсата на близкия ти човек. ще се постарая да предам емоцията“, сподели Симона.

„Ти ми въздейства повече отколкото ми въздейства самия оригинал – Лара Фабиан. Това е защото изпя песента искрено, докато при нея е отработено“, сподели емоциите си Хилда.

„Във всеки лайв се представяш уникално и женските образи ги правиш неповторимо. Показваш гласови данни и междувременно не забравяш и за имитацията. Затова и успяваш да предадеш много искрено емоцията“, присъедини се към мнението на Хилда и Веселин Маринов.

Бутонът на късмета отреди на Виктор Тодоров женски образ - този на Janet Jackson популярната сестра на Майкъл Джексън. Тя е известна като една от водещите фигури в поп културата, от която са повлияни поколения артисти жени и при нея са характерни провокиращи клипове и сложни сценични шоута. Тя се нарежда на 9-то място в класацията на най-успешните музиканти в историята на рока и втората най-успешна изпълнителка на всички времена, задмината единствено от Мадона според списание „Билборд“. Виктор влиза в нейните обувки и изпълнява парчето от 1995 година Scream, в което изпълнителката си партнира с брат си Michael Jackson и прави негов трибют. Песента достига 5 позиция в класацията Billboard Hot 100, превръщайки се в първата песен, която дебютира в топ 5. Видео клипът към песента е най-скъпият клип на всички времена, като за него са похарчени 7 милиона щатски долара и е режисиран от Марк Романек.

„Тя постоянно се движи, танцува и пее едновременно. Висока летва и съм силно притеснен. Много са танците, пеенето, но и трябва да внимавам и за дишането. Правя два образа, защото Джанет пее като брат си и влиза в неговия образ. Ще дам всичко от себе си“, каза Виктор.

„Смятам, че победата за нас е, че сме тук на тази сцена. За мен победата е, че ще оставя една история. За децата ми ще остане един спомен и мотивация, че мечтите се сбъдват с много труд", заяви след изпълнението си Виктор.

„Лично познавам Латоя Джаксън. Не очаквах, че ще се справиш и съм безкрайно изненадан. Станахме на крака и сякаш самата Джанет Джаксън бе тук пред мен. Забелязвам стремеж към високия финал“, каза Фънки.

„Това бе най-трудната задача от началото на сезона. Танц, емоция, пеене, костюми. Тази вечер според мен сме на световно ниво – страхотно изпълнение“, сподели Хилда.

„Танцуваш убийствено. Пееш на живо и танцуваш като Джако. Невероятно!“, обобщи Веселин Маринов.

След Виктор Емилия ще се наложи да се преобрази в ромския славей Софи Маринова и да изпълни песента „Без теб“. Хитът е от зората на поп-фолка, от ранните години на певицата, а режисьор на клипа е самият Маги Халваджиян, който снима видеото на Панчарево. Това е тежката артилерия и гласище, ненадмината изпълнителка, според самата Емилия. На финала в песента се пее на цигански. „За мен 11 май ще е празник, защото синът ми има рожден ден и ще имитирам Софи Маринова. Искам да пея като змей и да направя истинската Софи Маринова. С нея сега записахме дует и прекарахме доста време заедно“, разказва самата Емилия.

„Много ме развълнува и не знам дали ще мога да говоря. Приличаш много на мен. И с очите, и с ушите е видимо, че е много добра певица. Направили са те много да приличаш на мен. В клипа мъжът е бащата на Лоренцо“, каза самата Софи Маринова.

„За мен това е най-добрият ти образ от началото до сега. Разтърси ме приликата и пя като Софи Маринова тази вечер. Счупи ни главите“, коментира Азис

„Възхищавам се изключително много на трудолюбието на певиците от този бранш. Вие полагате много труд и изпипвате в детайли изпълненията си“, каза Хилда.

„Гримът е убийствен. Видях Софи Маринова от видео клипа“, заяви Веселин Маринов.

Пламена, която се оказа, че много добре влиза в мъжките образи, се наложи да танцува и пее като американската ар енд би дива Beyonce. Песента „Listen“ е записана през 2006 г. за втория солов албум на певицата и става част от саундтрака към филма Dreamgirls. Текстът се фокусира върху упоритостта, любовта, отказа да се отложат мечтите и накрая да се издигнеш към славата. Listen спечели наградата за най-добра оригинална песен на наградите Critics' Choice Awards през 2007 г., а също така е номинирана за наградите „Златен глобус“ и „Оскар“ през 2007 г. Освен успешна певица, една от най-награждаваните артисти в историята на наградите „Грами“ – спечелила цели 32, тя е и добра актриса, авторка на песни и продуцентка.

"Това е песен, която разкрива всички възможности на Beyonce. При нея няма нещо лесно и тя е като кралица на сцената. Тя е нежна, груба, обрана… всичко. Тя има една мисъл, която много харесвам: „Никой не може да ти придаде стойност и стойност можеш да си придадеш самият ти“. Натоварването при тази песен и много голямо. Нямам търпение да изляза и да изпея песента, защото посланието е страхотно - да следваш и слушаш собствения си глас“, сподели преди да излезе на сцената на „Капките“ Пламена.

След като в предишния лайв Иво Димчев се преобрази в американска R&B певица Tony Braxton, тази вечер Бутонът на късмета отново го изхвърля във висините на класиците в блус и рок музиката. Ексцентричният музикант влиза в образа на бащата на соул музиката - великия Ray Charles и изпълнява парчето „Hit the Road Jack“. Слепият музикант е възприеман като културна икона и едно от най-влиятелните музикални явления на ХХ век. Песента е написана от ритъм енд блус певеца Пърси Мейфийлд и записана от Рей Чарлз и се превръща в хит номер 1 в САЩ през 1961 г. Отличена е с награда „Грами“ за най-добър ритъм енд блус.

„Бях толкова впечатлен от него, че когато бях млад исках да съм сляп като него. Голямо предизвикателство към мен като вокалист. Трябва да се движа много, въпреки че съм седнал. Не ми е целта да вляза в четворката, а не искам да се притеснявам. За първи път Бутонът на късмета ми отреди изпълнител, който много харесвам“, заяви артистът.

„На Рафи беше идеята да изпея не само Рей Чарлс, но и всички 4 беквокалистки“, разказа Иво Димчев.

„Ти си явление. В образите, които харесваш, успяваш да ги направиш, така че да ме разплачеш. Изключително е това, което правиш“, коментира Хилда Казасян.

„Когато имитираш друг човек, Иво Димчев изчезва. Тази вечер ни представи един цялостен пакет от музика, движения, емоция на лицето, глас и беквокали, от които не можех да откъсна очи. Не спирах да гледам тази в дясно, която беше ядосана и бясна. Настръхнал съм и се чувствам малък да те оценявам“, сподели Азис

Весела Бабинова вдигна градусите на настроението с имитацията на Enrique Iglesias и песента „Hero“. Синът на известният испански певец Хулио Иглесиас става известен съвсем млад с албум на испански език, който е не само изключително успешен, но му носи награда „Грами“. „Hero“ е песен от втория му англоезичен студиен албум Escape (2001) и сингълът е продал над осем милиона копия по целия свят, което го прави един от най-продаваните сингли на всички времена. След атаките на 11 септември срещу Световния търговски център, които се случиха осем дни след издаването на сингъла, „Hero“ е една от малкото песни, избрани от радио диджеи в Ню Йорк, за да бъдат ремиксирани със звук от полиция, пожарникари, цивилни от Ground Zero и политици, коментиращи атаките. По-късно Иглесиас е помолен да изпее песента на живо на America: A Tribute to Heroes.

„Когато няма нещо по-характерно, задача става по-трудна. Нямам търпение да пробвам и това. Надявах се на друга песен, но сега имам възможност да вкарам моите характерни вежди“, каза Бабинова.

„Парчето на беше лесно – женски глас да пресъздаде мъжки. Но имаше страхотна актьорска игра. Изпя го като жена и не можах да позная Енрике Иглесиас“, сподели Веселин Маринов.

„Предаде настроението на това парче. Не успяхме да се разревем, въпреки това“, допълни Фънки.

Алекс Раева е щастлива да влезе в кожата на българската поп сензация DARA и да изпълни парчето, с което младата изпълнителка ще ни представи на конкурса „Евровизия 2026“ тази година Bangaranga. Младата изпълнителка представи три неиздавани песни на конкурса на национална селекция и парчето печели първо място както в гласуването на журито, така и в телевизионното гласуване. Текстът на песента е изцяло на английски език, написан от Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос. В парчето има силно послание и много съвременно звучене. Преплитат се народни звуци, балкански стил, енергия и много танцувална музика. Самата певица разяснява, че името Bangaranga идва от ямайския жаргон и означава „революция“ или вдигане на шум – символ на откриването на вътрешната сила и действието с любов.

„Давам цялата енергия която имам. Дара е огнена топка и артист във вените си. Смятам да оцелея, което си е едно чудо в това парче“, каза Алекс Раева.

„Изумителна си и пресъздаде особената харизма, която Дара притежава. Браво“, заяви Хилда Казасян.

„Пя вълшебно!“ обобщи Азис.

Изненадата на вечерта е специалното участие на актьора и водещ на телевизионната сензация по NOVA The FLOOR Юлиан Костов, който изпълнява парчето на американския рапър Eminem – „The Real Slim Shady“. Хитът е от третия студиен албум от 2000 година и печели множество награди, включително MTV Video Music Awards за най-добро видео и най-добро мъжко видео, както и награда Грами за най-добро рап соло изпълнение. В клипа Eminem изпълнява песента в психиатрично отделение, местен квартал на Детройт близо до парк, заведение за бързо хранене, наградите „Грами“ и дори във фабрика за клонинги.

Редактор: Райна Аврамова