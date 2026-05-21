„Съдби на кръстопът” в събота по NOVA разказва разтърсващата история на Виктория от София, които са женени от 17 години. Децата им са вече големи и съпрузите решават да заминат на почивка. Виктория не спира да мрънка на мъжа си, заради шофирането му. Неочаквано Филип оставя жена си на бензиностанция, потегляйки с целия й багаж и документи. Причината остава загадка. Виктория е отчаяна.

Тя успява да се прибере у дома благодарение на любезен мъж, склонил да я закара. Децата също недоумяват защо баща им така спонтанно е оставил майка им насред магистралата. Не след дълго Филип се прибира у дома и заявява, че напуска жена си. Виктория е ядосана и разстроена. Тя споделя за случилото се със своя добра приятелка. Заедно те решават да проследят Филип, за да разберат къде се корени причината за постъпката му. В същото време любезният мъж-спасител се оказва художник по професия и държи да нарисува Виктория, намирайки я за произведение на изкуството. Двамата с Виктория прекарват известно време заедно и в крайна сметка тя склонява да позира за негова картина.

Дали Виктория ще открие любовта чрез изкуството или ще настоява за възобновяване на отношенията със съпруга й? Имат ли грехове един към друг, ще успеят ли да преоткрият любовта помежду си или всеки ще избере да поеме по своя път?

