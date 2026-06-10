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Smart Face вече три пъти седмично в ефира на NOVA
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Плодчетата срещу Александрови в "Семейни войни"
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Удовлетворителна печалба в "Сделка или не"
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„Пресечна точка”: За първия месец от управлението на кабинета „Радев” и за скъпите коли и имоти, придобити с неясни доходи
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„На кафе“ с Ива Дойчинова, Мина Стойчева, Джуджи и Ники Станоев
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„SOS Разтребители“ се впускат в тежка битка с мухъла
Темите и гостите в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Александър Сано и Влади Петров – Братя Мангасарян отново на сцена.
Мадлен Радуканова за родителството, спорта и дисциплината.
Пътешествие до Хайделберг с Гергана Змийчарова.
В „Елизабетско“ гостуваме на двора на Анни Пападопулу и половинката й Александър Чобанов.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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