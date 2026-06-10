В четвъртък Александър Сано и Влади Петров – Братя Мангасарян отново на сцена.

Мадлен Радуканова за родителството, спорта и дисциплината.

Пътешествие до Хайделберг с Гергана Змийчарова.

В „Елизабетско“ гостуваме на двора на Анни Пападопулу и половинката й Александър Чобанов.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова