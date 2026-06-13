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Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на сестра срещу брат ѝ, който я изгонил от бащината къща. Освен това се заканил, че ще убие нея и децата ѝ. Ответникът беше категоричен, че няма да пусне сестра си в имота, защото се опасява отново да не натрупа сметки за ток и вода.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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