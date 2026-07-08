Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Дивна за избора море или планина.
Гергана Змийчарова с Виенско-Парижки тюрлюгювеч от кафе с шоколад, кърлежи и шедьоври на живописта.
Орлин Павлов пред Елизабет Методиева – Бети за музиката и семейните ваканции.
Много слънчево настроение с актрисата Гергана Стоянова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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