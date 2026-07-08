В четвъртък Дивна за избора море или планина.

Гергана Змийчарова с Виенско-Парижки тюрлюгювеч от кафе с шоколад, кърлежи и шедьоври на живописта.

Орлин Павлов пред Елизабет Методиева – Бети за музиката и семейните ваканции.

Много слънчево настроение с актрисата Гергана Стоянова.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова