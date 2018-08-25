Полицията в София разследва тежка катастрофа, предизвикана от актьора Цветан Николов в района на моста „Чавдар“ в събота сутрин.

Автобус гори на пътя Варна - Бургас

Той е шофирал автомобил в нетрезво състояние, ударил се е в стълб и сериозно е пострадал, съобщава БНР. Настанен е в болница. Пробата за алкохол е показала близо 2.8 промила алкохол в кръвта в Николов. Вероятно след като бъде освободен от лечебното заведение, актьорът ще бъде задържан.

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