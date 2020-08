Принцеса Ана - единствената дъщеря на кралица Елизабет Втора и един от най-усърдно работещите членове на британската кралска фамилия, днес отбелязва скромно 70-ия си юбилей, след като коронавирусната пандемия осуети плановете за голямо семейно събиране, предаде Ройтерс.

Любопитни факти за единствената дъщеря на кралица Елизабет (ГАЛЕРИЯ)



По случай рождения й ден кралското семейство разпространи три официални портрета на принцеса Ана, заснети в провинциалната й резиденция Гаткомб Парк в Западна Англия. Снимките са дело на известния фотограф Джон Суонъл. Две от фотографиите изобразяват принцесата в официална рокля. Третата е заснета на открито в провинциална среда.

Princess Anne at 70. An example to the young woe-is-me royals of today - turn up, work hard, keep out of politics, earn respect, no nonsense, no extravagance and - above all else - be a rock to the Queen. pic.twitter.com/9gC70RnBtU