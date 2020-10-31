Проф. Румен Овчаров определи тазгодишния археологически сезон като добър. "Открихме над 500 интересни находки от всички епохи край Свищовската крепост. Намерихме и подземие. То ще бъде изследвано през следващия сезон. Не ни достигна времето", сподели в ефира на "Събуди се" професорът.

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