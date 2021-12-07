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Тя предизвика проблеми в движението и временно затваряне на пътища
Силен вятър и пясъчна буря в някои райони на окръг Коня са предизвикали проблеми в движението и временно затваряне на пътища, съобщи турският телевизионен канал НТВ.
Kum fırtınası nedeniyle yollar kapatıldıhttps://t.co/2akYVOxYfk #haber #sondakika #Gündem pic.twitter.com/idHm81n79P— olay.com.tr (@OlayHaber_Bursa) December 7, 2021
Заради нулева видимост на някои места в резултат на пясъчната буря екипите на пътна полиция са затворили временно за движение в двете посоки пътя Коня-Аксарай и пътя Коня-Анкара.
Konya'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası nedeniyle, kenti Aksaray ve Ankara'ya bağlan yollar kapatıldıhttps://t.co/5by6YgciHi pic.twitter.com/zVESEDERIP— TGRT HABER (@tgrthabertv) December 7, 2021
Konya-Ankara yolunda kum fırtınası❗️— EHA MEDYA (@eha_medya) December 7, 2021
▪️Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınası nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor. pic.twitter.com/iqUV1Ox9ie
След отслабване на силата на вятър пътищата са били отворени.
Konya'da kum fırtınası https://t.co/RIGVNJpJh9 pic.twitter.com/8xblEWAE9c— Konya Postası Gazetesi (@KonyaPostasi1) December 7, 2021
Konya-Aksaray ve Konya-Ankara karayolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştü. Yol çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor. pic.twitter.com/zJqzqtKS3q— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) December 7, 2021
Konya’da kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. pic.twitter.com/RFXptYuxcM— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) December 7, 2021
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