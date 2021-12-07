Силен вятър и пясъчна буря в някои райони на окръг Коня са предизвикали проблеми в движението и временно затваряне на пътища, съобщи турският телевизионен канал НТВ.



Заради нулева видимост на някои места в резултат на пясъчната буря екипите на пътна полиция са затворили временно за движение в двете посоки пътя Коня-Аксарай и пътя Коня-Анкара.

Konya'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası nedeniyle, kenti Aksaray ve Ankara'ya bağlan yollar kapatıldı https://t.co/5by6YgciHi pic.twitter.com/zVESEDERIP

Konya-Ankara yolunda kum fırtınası❗️ ▪️Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınası nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor. pic.twitter.com/iqUV1Ox9ie



След отслабване на силата на вятър пътищата са били отворени.

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara karayolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştü. Yol çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor. pic.twitter.com/zJqzqtKS3q