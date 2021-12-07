Тя предизвика проблеми в движението и временно затваряне на пътища

Силен вятър и пясъчна буря в някои райони на окръг Коня са предизвикали проблеми в движението и временно затваряне на пътища, съобщи турският телевизионен канал НТВ.


Заради нулева видимост на някои места в резултат на пясъчната буря екипите на пътна полиция са затворили временно за движение в двете посоки пътя Коня-Аксарай и пътя Коня-Анкара.


След отслабване на силата на вятър пътищата са били отворени.

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Източник: БТА