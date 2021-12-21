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Изключително тежка е зимната обстановка
Заради обилен снеговалеж е блокиран достъпът до 1875 села в 16 окръга в Източна Турция, предаде Анадолската агенция.
Изключително тежка е зимната обстановка в окръзите Сивас, Биледжик, Адъяман, Ерзурум, Агръ, Ерзинджан, Ван, Хаккяри, Муш, Битлис, Шърнак, Малатия, Бингьол, Сиирт, Батман, Малатия. В усилията за почистване на снега по пътищата са включени стотици снегопочистващи машини и друга техника.
#Ankara #kar pic.twitter.com/R0RtjywxCM— ySn (@TechnichaL61) December 21, 2021
На някои места заради лошите метеорологични условия е обявена еднодневна дървена ваканция за учениците, а бременните жени и хората с увреждания имат право днес да не ходят на работа.
YOĞUN KAR YAĞIŞI BOLU-NALLIHAN KARA YOLUNDA ULAŞIMI AKSATTI #bolu #kar #Ankara https://t.co/REsgCmhjRC— Köröğllu Haber (@koroglutv) December 21, 2021
Safranbolu'da Ekipler Aralıksız Çalışıyor— Elif Köse (@mimarelifkose) December 21, 2021
Haber:https://t.co/8GhbBIZYqf #safranbolu #safranbolubelediyesi #mimarelifköse #kar pic.twitter.com/thwb2q9JSr
През последните няколко дни много части на Турция, включително Източен Анадол са в плен на студен атмосферен фронт.
Bugün Kışın Gündönümü— Doğa Okulu (@Doganinaskina) December 21, 2021
Kuzey yarım kürenin en uzun gecesi bu gece. Bugünden sonra günler uzamaya başlayacak. Uzun günler, güneşin yeryüzünde daha uzun kalacağının habercisi. Bu müjdeli haber, şenliklerle kutlanıyor. Doğa Aşkına #YaşamınDöngüsü #DoğaZamanı #Kar #Kış #Gündönümü pic.twitter.com/hjbf0h8GxM
Kastamonu Belediyesi kar timleri, gece başlayan kar yağışıyla birlikte sahaya inerek aksaklıklar yaşanmaması adına belirlenen program doğrultusunda çalışmalara başladı. #cnghaber,#kar timleri,#kastamonu,#belediye,#saha,#kar,#yağış https://t.co/uynTE0rWdv— cnghaber (@cnghaber) December 21, 2021
Температурите на много места паднаха до минус 15 градуса по Целзий, а идните дни се очакват и температури до минус 20 градуса по Целзий.
Hamile kadının yardımına JAK'lar yetiştihttps://t.co/qScNxiJtPp#objektifpress #erzurum #kar #jak #hamile pic.twitter.com/f6mDnSpgEt— objektif press (@objektif_press) December 21, 2021
KAYSERİ'DE 74 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDIhttps://t.co/1YCwiTNla8 #haberler #kayseri #kar #kış #ulaşım— Kayseri OLAY (@KayseriOlay) December 21, 2021
Bir salı sabahıydı Afyon kar altında #kar #afyonkarahisar pic.twitter.com/k9xRMQFvtb— durbeeibooo (@altunibrahimmm) December 21, 2021
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