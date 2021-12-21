Заради обилен снеговалеж е блокиран достъпът до 1875 села в 16 окръга в Източна Турция, предаде Анадолската агенция.

Изключително тежка е зимната обстановка в окръзите Сивас, Биледжик, Адъяман, Ерзурум, Агръ, Ерзинджан, Ван, Хаккяри, Муш, Битлис, Шърнак, Малатия, Бингьол, Сиирт, Батман, Малатия. В усилията за почистване на снега по пътищата са включени стотици снегопочистващи машини и друга техника.

На някои места заради лошите метеорологични условия е обявена еднодневна дървена ваканция за учениците, а бременните жени и хората с увреждания имат право днес да не ходят на работа.

През последните няколко дни много части на Турция, включително Източен Анадол са в плен на студен атмосферен фронт.

Bugün Kışın Gündönümü

Kuzey yarım kürenin en uzun gecesi bu gece. Bugünden sonra günler uzamaya başlayacak. Uzun günler, güneşin yeryüzünde daha uzun kalacağının habercisi. Bu müjdeli haber, şenliklerle kutlanıyor. Doğa Aşkına #YaşamınDöngüsü #DoğaZamanı #Kar #Kış #Gündönümü pic.twitter.com/hjbf0h8GxM