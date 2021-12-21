Изключително тежка е зимната обстановка

Заради обилен снеговалеж е блокиран достъпът до 1875 села в 16 окръга в Източна Турция, предаде Анадолската агенция.

Изключително тежка е зимната обстановка в окръзите Сивас, Биледжик, Адъяман, Ерзурум, Агръ, Ерзинджан, Ван, Хаккяри, Муш, Битлис, Шърнак, Малатия, Бингьол, Сиирт, Батман, Малатия. В усилията за почистване на снега по пътищата са включени стотици снегопочистващи машини и друга техника.

На някои места заради лошите метеорологични условия е обявена еднодневна дървена ваканция за учениците, а бременните жени и хората с увреждания имат право днес да не ходят на работа.

През последните няколко дни много части на Турция, включително Източен Анадол са в плен на студен атмосферен фронт.

Температурите на много места паднаха до минус 15 градуса по Целзий, а идните дни се очакват и температури до минус 20 градуса по Целзий.

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Източник: БТА