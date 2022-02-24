Протести се провеждат в редица руски градове срещу нахлуването в Украйна. В Москва и Санкт Петербург вече има стотици задържани. Властите казват, че руснаците не трябва да протестират.

През деня се проведоха митинги в различни градове на Русия, включително Иркутск, Омск, Астрахан и Владивосток.

По Красному проспекту идёт шествие под лозунгами «Нет войне!». pic.twitter.com/9LJfBdiawV — Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) February 24, 2022

Следственият комитет на Русия се закани да привлече под отговорност участниците и организаторите на некоординирани с властта действия, включително наказателна отговорност. Московската прокуратура също предупреди за негативните последици от участието в митинги.

Znak сообщает: в Екатеринбурге полицейские остановили машину и грубо задержали водителя, который сигналил в поддержку пикетчиков. По-белорусски работают ( pic.twitter.com/930usrJrk9 — Dmitry Kolezev (@kolezev) February 24, 2022

Общо до момента около 600 протестиращи са били задържани в 40 руски града.

ВОЕННА ИНВАЗИЯ: Русия удари Украйна, светът реагира (ОБЗОР)

​60 души са били задържани само на антивоенния митинг в Екатеринбург. А в Санкт Петербург на многолюден протест хората скандират "Русия е против войната!".

«Арестуйте Путина, а не меня, блин!» — кричит задержанный в Петербурге.



Видео: «Холод» pic.twitter.com/i8Huof0MaD — Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022

Там няколко десетки души се събраха на спонтанен митинг пред градската управа. Те скандираха "Не на войната!", "Мир на света", "Путин, изтегляй войските", някои участници в акцията донесоха със себе си плакати. Малко след началото полицаите започнаха да разпръскват и задържат протестиращите.

Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют “Нет войне”, идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4 — bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022

Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk — No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022

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