Около 600 протестиращи са били арестувани в 40 руски града

Протести се провеждат в редица руски градове срещу нахлуването в Украйна. В Москва и Санкт Петербург вече има стотици задържани. Властите казват, че руснаците не трябва да протестират.

През деня се проведоха митинги в различни градове на Русия, включително Иркутск, Омск, Астрахан и Владивосток. 

Следственият комитет на Русия се закани да привлече под отговорност участниците и организаторите на некоординирани с властта действия, включително наказателна отговорност. Московската прокуратура също предупреди за негативните последици от участието в митинги.

Общо до момента около 600 протестиращи са били задържани в 40 руски града. 

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​60 души са били задържани само на антивоенния митинг в Екатеринбург. А в Санкт Петербург на многолюден протест хората скандират "Русия е против войната!".

Там няколко десетки души се събраха на спонтанен митинг пред градската управа. Те скандираха "Не на войната!", "Мир на света", "Путин, изтегляй войските", някои участници в акцията донесоха със себе си плакати. Малко след началото полицаите започнаха да разпръскват и задържат протестиращите.

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