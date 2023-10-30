След първия тур на местните избори повечето големи градове у нас не успяха да си изберат кметове и отиват на втори тур следващата неделя.

Кметове са избрани в Перник, Ямбол, Монтана, Бургас, Кърджали, Стара Загора, Враца и Търговище.

Избирателната активност в страната, според данните на ЦИК от късния следобед вчера, е малко над 34%.

В София при обработени 30.40% СИК протоколи в OИК:

Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 31.80%

Ваня Григорова - МК „БСП за България“ -22.02%

Антон Хекимян, ГЕРБ - СДС/- 17.36%

Деян Николов, - „Възраждане" - 7.85%

Вили Лилков, КОД - 5.71%

Ивайло Вълчев, ПП ИТН - 3.27%

Радостин Василев - 2.52%

Не подкрепям никого - 3.65%

За Общински съвет:

ПП-ДБ - 34.21%

ГЕРБ – СДС - 19.59

„БСП за България” - 14.35%

Резултатите в Пловдив при обработени 59.24% СИК протоколи в OИК:

Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 33.38%

Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 16.19%

Резултатите във Варна при обработени 91.78% СИК протоколи в OИК:

Иван Портних, ГЕРБ - 26.43%

Благомир Коцев, ПП-ДБ - 21.60%

Коста Стоянов, "Възраждане" - 18.75%

В Бургас при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Димитър Николов, ГЕРБ - 60.49%

Константин Бачийски, ПП Средна европейска класа - 9.09%

Димитър Найденов, независим - 7.86%

Кърджали при обработени 80.63% СИК протоколи в OИК:

Ерол Мюмюн, ДПС - 58.35%

Никола Чанев, ГЕРБ - 15.07%

Даниела Петрова, „Възраждане” - 11.81%

В Стара Загора при обработени 53.53% СИК протоколи в OИК:

Живко Тодоров, ГЕРБ - 55.36%

Искра Михайлова, „Възраждане” – 13.17%

Мария Динева, Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ - 11.63%

Плевен при обработени 99.20% СИК протоколи в OИК:

Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 19.36%

Георг Спартански - 18.40%

Чавдар Попов - 16.73%

В Благоевград при обработени 99.67% СИК протоколи в OИК:

Илко Стоянов - 27.07%

Методи Байкушев, ПП-ДБ - 21.78%

Николай Шушков - 15.06%

Във Видин при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Цветан Ценков, СДС(НДСВ, Новото време) - 37.41%

Александър Матеев, ГЕРБ - 19.18%

В Шумен при обработени 96.15% СИК протоколи в OИК:

Христо Христов, БСП - 26.76%

Георги Колев, ГЕРБ - 21.29%

В Русе при обработени 99.57% СИК протоколи в OИК:

Пенчо Милков, БСП - 37.04%

Иван Иванов, ГЕРБ - 15.25%

Рена Стефанова, ПП-ДБ - 10.80%

Велико Търново при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Даниел Панов, ГЕРБ - 42.37%

Йордан Терзийски, ПП-ДБ - 20.97%

Във Враца при обработени 97.73% СИК протоколи в OИК:

Калин Каменов, ГЕРБ - 67.14%

Красимир Богданов, ВМРО – БНД - 7.75%

В Габрово при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Таня Христова, ГЕРБ - 47.17%

Даниел Петров, Възраждане - 11.44%

Ралица Манолова, ПП-ДБ - 11.03%

Николай Косев, БСП - 10.97%

В Добрич при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Йордан Йорданов, МК ДБГ – 27.21%

Красимир Николова, ГЕРБ – 21.88%

Кюстендил при обработени 97.49% СИК протоколи в OИК:

Петър Паунов, ГЕРБ - 28.33%

Огнян Атанасов, Зелените - 26.08%

В Ловеч при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Валентина Недялкова, ГЕРБ - 30.10%

Страцимир Петков, ИТН - 19.26%

Монтана при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Златко Живков, СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС - 62.70%

Петър Петров, „Възраждане” - 14.70%

Пазарджик при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Тодор Попов, Местна коалиция „Новото време” – 39.31%

Петър Куленски, ПП-ДБ - 16.17%

Перник при обработени 91.05% СИК протоколи в OИК:

Станислав Владимиров, Движение за просперитет на Перник - 80.13%

Станислав Стойнев, Български съюз за директна демокрация - 6.34%

Разград при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Мирослав Грънчаров, ПП - ДБ - 23.70%

Добрин Добрев - 18.80%

Хабибе Расим, ДПС - 18.04%

Галина Маринова, ГЕРБ - 17.63%

Силистра обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Александър Сабанов, независим - 46.67%

Ивелин Иванов, ГЕРБ - 35.52%

Сливен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Стефан Радев, ГЕРБ - 37.66%

Пламен Стоянов, Пряка демокрация - 21.73%

Смолян при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Николай Мелемов, ПП ГЕРБ - 26.41%

Стефан Сабрутев, Движение Нашият град - 20.59%

Михал Камбарев, ПП-ДБ - 17.64%

Търговище при обработени 95.94% СИК протоколи в OИК:

Дарин Димитров, ГЕРБ - 68.98%

Радослав Бойчев - 13.06%

Хасково при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Станислав Дечев, ГЕРБ - 47.72%

Николай Ставрев, независим - 20.08%

Георги Иванов, „Български гласъ” - 19.29%

Ямбол при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:

Валентин Ревански, Пряка демокрация - 79.15%

Георги Славов, ПП Българска нова демокрация - 6.11%

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