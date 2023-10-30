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Снимка: БГНЕС
След първия тур повечето големи градове у нас не успяха да си изберат кметове и отиват на втори тур
След първия тур на местните избори повечето големи градове у нас не успяха да си изберат кметове и отиват на втори тур следващата неделя.
Кметове са избрани в Перник, Ямбол, Монтана, Бургас, Кърджали, Стара Загора, Враца и Търговище.
Избирателната активност в страната, според данните на ЦИК от късния следобед вчера, е малко над 34%.
В София при обработени 30.40% СИК протоколи в OИК:
Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 31.80%
Ваня Григорова - МК „БСП за България“ -22.02%
Антон Хекимян, ГЕРБ - СДС/- 17.36%
Деян Николов, - „Възраждане" - 7.85%
Вили Лилков, КОД - 5.71%
Ивайло Вълчев, ПП ИТН - 3.27%
Радостин Василев - 2.52%
Не подкрепям никого - 3.65%
За Общински съвет:
ПП-ДБ - 34.21%
ГЕРБ – СДС - 19.59
„БСП за България” - 14.35%
Резултатите в Пловдив при обработени 59.24% СИК протоколи в OИК:
Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 33.38%
Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 16.19%
Резултатите във Варна при обработени 91.78% СИК протоколи в OИК:
Иван Портних, ГЕРБ - 26.43%
Благомир Коцев, ПП-ДБ - 21.60%
Коста Стоянов, "Възраждане" - 18.75%
В Бургас при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Димитър Николов, ГЕРБ - 60.49%
Константин Бачийски, ПП Средна европейска класа - 9.09%
Димитър Найденов, независим - 7.86%
Кърджали при обработени 80.63% СИК протоколи в OИК:
Ерол Мюмюн, ДПС - 58.35%
Никола Чанев, ГЕРБ - 15.07%
Даниела Петрова, „Възраждане” - 11.81%
В Стара Загора при обработени 53.53% СИК протоколи в OИК:
Живко Тодоров, ГЕРБ - 55.36%
Искра Михайлова, „Възраждане” – 13.17%
Мария Динева, Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ - 11.63%
Плевен при обработени 99.20% СИК протоколи в OИК:
Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 19.36%
Георг Спартански - 18.40%
Чавдар Попов - 16.73%
В Благоевград при обработени 99.67% СИК протоколи в OИК:
Илко Стоянов - 27.07%
Методи Байкушев, ПП-ДБ - 21.78%
Николай Шушков - 15.06%
Във Видин при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Цветан Ценков, СДС(НДСВ, Новото време) - 37.41%
Александър Матеев, ГЕРБ - 19.18%
В Шумен при обработени 96.15% СИК протоколи в OИК:
Христо Христов, БСП - 26.76%
Георги Колев, ГЕРБ - 21.29%
В Русе при обработени 99.57% СИК протоколи в OИК:
Пенчо Милков, БСП - 37.04%
Иван Иванов, ГЕРБ - 15.25%
Рена Стефанова, ПП-ДБ - 10.80%
Велико Търново при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Даниел Панов, ГЕРБ - 42.37%
Йордан Терзийски, ПП-ДБ - 20.97%
Във Враца при обработени 97.73% СИК протоколи в OИК:
Калин Каменов, ГЕРБ - 67.14%
Красимир Богданов, ВМРО – БНД - 7.75%
В Габрово при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Таня Христова, ГЕРБ - 47.17%
Даниел Петров, Възраждане - 11.44%
Ралица Манолова, ПП-ДБ - 11.03%
Николай Косев, БСП - 10.97%
В Добрич при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Йордан Йорданов, МК ДБГ – 27.21%
Красимир Николова, ГЕРБ – 21.88%
Кюстендил при обработени 97.49% СИК протоколи в OИК:
Петър Паунов, ГЕРБ - 28.33%
Огнян Атанасов, Зелените - 26.08%
В Ловеч при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Валентина Недялкова, ГЕРБ - 30.10%
Страцимир Петков, ИТН - 19.26%
Монтана при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Златко Живков, СДС/ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС - 62.70%
Петър Петров, „Възраждане” - 14.70%
Пазарджик при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Тодор Попов, Местна коалиция „Новото време” – 39.31%
Петър Куленски, ПП-ДБ - 16.17%
Перник при обработени 91.05% СИК протоколи в OИК:
Станислав Владимиров, Движение за просперитет на Перник - 80.13%
Станислав Стойнев, Български съюз за директна демокрация - 6.34%
Разград при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Мирослав Грънчаров, ПП - ДБ - 23.70%
Добрин Добрев - 18.80%
Хабибе Расим, ДПС - 18.04%
Галина Маринова, ГЕРБ - 17.63%
Силистра обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Александър Сабанов, независим - 46.67%
Ивелин Иванов, ГЕРБ - 35.52%
Сливен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Стефан Радев, ГЕРБ - 37.66%
Пламен Стоянов, Пряка демокрация - 21.73%
Смолян при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Николай Мелемов, ПП ГЕРБ - 26.41%
Стефан Сабрутев, Движение Нашият град - 20.59%
Михал Камбарев, ПП-ДБ - 17.64%
Търговище при обработени 95.94% СИК протоколи в OИК:
Дарин Димитров, ГЕРБ - 68.98%
Радослав Бойчев - 13.06%
Хасково при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Станислав Дечев, ГЕРБ - 47.72%
Николай Ставрев, независим - 20.08%
Георги Иванов, „Български гласъ” - 19.29%
Ямбол при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Валентин Ревански, Пряка демокрация - 79.15%
Георги Славов, ПП Българска нова демокрация - 6.11%
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