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Активността в страната към 16:00 ч. е 26.40%
Местните избори в България приключиха! Вотът ще се запомни, според социолозите, с една от най-ниските избирателни активности за последните 30 години. Избирателната активност в страната към 16:00 часа вчера е 26,4%, сочат данните на ЦИК. Това означава, че до урните са стигнали 1 029 063 от 3 897 609 имащи право на глас.
Данни в София при обработени 99.78% СИК протоколи в OИК:
Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 48.17%
Ваня Григорова - МК „БСП за България“ - 46.92%
Резултатите в Пловдив при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 54.15%
Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 41.68%
Резултатите във Варна при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Благомир Коцев, ПП-ДБ - 53.06%
Иван Портних, ГЕРБ - 41.52%
Плевен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 63.62%
Георг Спартански - 33.51%
Благоевград при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Методи Байкушев, ПП-ДБ - 50.21%
Илко Стоянов - 47.24%
Видин при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Цветан Ценков, СДС (НДСВ, Новото време) - 57.28%
Александър Матеев, ГЕРБ - 39.92%
Шумен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Христо Христов, БСП - 71.38%
Георги Колев, ГЕРБ - 25.88%
Русе при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Пенчо Милков, БСП - 63.00%
Иван Иванов, ГЕРБ - 31.58%
Велико Търново при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Даниел Панов, ГЕРБ - 53.20%
Йордан Терзийски, ПП-ДБ - 42.30%
Габрово при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Таня Христова, ГЕРБ - 66.58%
Даниел Петров, "Възраждане" - 28.86%
Добрич при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Йордан Йорданов, МК ДБГ – 50.72%
Красимир Николов, ГЕРБ – 45.04%
Кюстендил при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Огнян Атанасов, Зелените - 68.63%
Петър Паунов, ГЕРБ - 29.61%
Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Страцимир Петков, ИТН - 51.76%
Валентина Недялкова, ГЕРБ - 45.60%
Пазарджик при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Петър Куленски, ПП-ДБ - 53.94%
Тодор Попов, Местна коалиция „Новото време” – 43.95%
Разград при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Добрин Добрев - 54.00%
Мирослав Грънчаров, ПП-ДБ - 42.98%
Силистра при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Александър Сабанов, независим - 56.21%
Ивелин Иванов, ГЕРБ - 41.27%
Сливен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Стефан Радев, ГЕРБ - 59.33%
Пламен Стоянов, Пряка демокрация - 37.89%
Смолян при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Николай Мелемов, ПП ГЕРБ - 48.63%
Стефан Сабрутев, Движение Нашият град - 47.47%
Хасково при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Станислав Дечев, ГЕРБ - 60.37%
Николай Ставрев, независим - 37.37%