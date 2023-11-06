Местните избори в България приключиха! Вотът ще се запомни, според социолозите, с една от най-ниските избирателни активности за последните 30 години. Избирателната активност в страната към 16:00 часа вчера е 26,4%, сочат данните на ЦИК. Това означава, че до урните са стигнали 1 029 063 от 3 897 609 имащи право на глас.

Данни в София при обработени 99.78% СИК протоколи в OИК:

Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 48.17%

Ваня Григорова - МК „БСП за България“ - 46.92%

Резултатите в Пловдив при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 54.15%

Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 41.68%

Резултатите във Варна при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Благомир Коцев, ПП-ДБ - 53.06%

Иван Портних, ГЕРБ - 41.52%

Плевен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 63.62%

Георг Спартански - 33.51%

Благоевград при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Методи Байкушев, ПП-ДБ - 50.21%

Илко Стоянов - 47.24%

Видин при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Цветан Ценков, СДС (НДСВ, Новото време) - 57.28%

Александър Матеев, ГЕРБ - 39.92%

Шумен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Христо Христов, БСП - 71.38%

Георги Колев, ГЕРБ - 25.88%

Русе при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Пенчо Милков, БСП - 63.00%

Иван Иванов, ГЕРБ - 31.58%

Велико Търново при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Даниел Панов, ГЕРБ - 53.20%

Йордан Терзийски, ПП-ДБ - 42.30%

Габрово при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Таня Христова, ГЕРБ - 66.58%

Даниел Петров, "Възраждане" - 28.86%

Добрич при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Йордан Йорданов, МК ДБГ – 50.72%

Красимир Николов, ГЕРБ – 45.04%

Кюстендил при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Огнян Атанасов, Зелените - 68.63%

Петър Паунов, ГЕРБ - 29.61%

Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Страцимир Петков, ИТН - 51.76%

Валентина Недялкова, ГЕРБ - 45.60%

Пазарджик при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Петър Куленски, ПП-ДБ - 53.94%

Тодор Попов, Местна коалиция „Новото време” – 43.95%

Разград при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Добрин Добрев - 54.00%

Мирослав Грънчаров, ПП-ДБ - 42.98%

Силистра при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Александър Сабанов, независим - 56.21%

Ивелин Иванов, ГЕРБ - 41.27%

Сливен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Стефан Радев, ГЕРБ - 59.33%

Пламен Стоянов, Пряка демокрация - 37.89%

Смолян при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Николай Мелемов, ПП ГЕРБ - 48.63%

Стефан Сабрутев, Движение Нашият град - 47.47%

Хасково при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Станислав Дечев, ГЕРБ - 60.37%

Николай Ставрев, независим - 37.37%