Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) се обявява против изнесените намерения на Европейската комисия (ЕК) за трансформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2028 г. С оглед на изтеклите документи, предвиждащи съкращаване на средствата за ОСП и нейното вливане в общ национален пакет, обединяващ селскостопанска, кохезионна и други политики, АЗПБ изразява дълбока тревога от посоката, в която се развиват плановете за Общата селскостопанска политика (ОСП), пише в позиция на браншовата организация, получена в БТА.

В нея се посочва още, че тези планове застрашават установената двустълбова структура на ОСП и създават риск от сериозна дестабилизация на сектора. АЗПБ счита, че подобни промени ще компрометират предвидимостта и ефективността на подкрепата за европейските фермери, ще отворят врати за пренасочване на средства и ще доведат до загуба на прозрачност и сравнимост между държавите членки, подкопавайки принципите на обща европейска политика.

АЗПБ отправя апел към всички политици, правителството и представителите на България в Европейския парламент да се противопоставят на тези предложения и да защитават настоящата структура и бюджета на ОСП до самия край на преговорите по следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз (ЕС) за периода 2028-2034 г.

"Неведнъж сте чували от мен да призовавам сектора към обединение, но днес това е неотложно", напомня председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов. "Създаването на Българската агрохранителна камара (БАхК) през 2023 г. с участието на 23 организации бе първата стъпка. Сега заедно се присъединяваме в подкрепа на европейската петиция на "Копа-Коджека" ("No Budget! No CAP! No Farmers! No Food Security!"). Секторът е изправен пред нарастващи предизвикателства: климатична несигурност, ценови колебания, геополитическа нестабилност, нови международни търговки и митнически модели. Именно затова е критично важно сега, както никога досега, всички национални и европейски институции да защитят една стабилна, финансово обезпечена и стратегически насочена ОСП", казва Върбанов.

Европейската комисия предложи днес бюджетната пътна карта на Европейския съюз за периода 2028-2034 г.

Представянето на дългоочакваната Многогодишна финансова рамка (МФР) поставя началото на дълги и напрегнати преговори за бюджета между 27-те страни членки на ЕС. Дискусиите могат да продължат повече от две години - до края на 2027 година.

Един от ключовите въпроси е бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - най-голямото отделно разходно перо на ЕС.

