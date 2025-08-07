Влизането в сила на новите изисквания за двойно етикетиране съвпадна с разгара на туристическия сезон. Това накара бизнесът да променя обявените цени в кратки срокове.

Макар и на търговците да беше даден месец отстрочка, преди да бъдат налагани санкции за липса на двойно обозначаване на цените, повечето от тях по морето са поставили цени на стоки и услуги и в лева, и в евро. Такива има и в хотели, и в ресторанти, на плажа и на паркингите. На тези, които все още не са поставили етикетите, напомниха инспекторите от мащабната проверка, организирана от Министерството на туризма.

Единственият проблем за търговците по морето е ,че туристите и особено чужденците са объркани от факта,че виждат етикет в евро, но нямат възможност да платят в европейска валута.

Данъчни, служители на Икономическа полиция, КЗП, РЗИ и община Созопол изненадаха търговците по централната улица на стария град. От Комисията за защита на потребителите напомниха на търговците, че от утре всички предлагани стоки трябва да са с двойно обозначаване на цените- в лева и евро. А собственици на магазини, при които все още цените са посочени само в левове се оправдаха, че са се объркали с удължаването на срока и точната дата.

„Удължиха срока и времето ще е достатъчно, за да не се бъркат туристите, защото в активен сезон много от тях ще са объркани, при условие че нямаме право да взимаме евро, а цената, изписана в евро, ще създаде проблем за туристите”, коментира търговецът Николай Кралев.

А други негови колеги са спазили изискването, въпреки трудностите с чуждите туристи и са готови за проверки от утре. Като цяло, туристическото предлагане е съобразено със закона, съобщи още Иван Виделов от Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма.

Съвместни екипи на полиция, данъчни, РЗИ и община Созопол проверяват и дали търговските обекти издават касови бележки. Това е третата такава по рода си мащабна проверка, която е по инициатива на министъра на туризма, по родното Черноморие за настоящия туристически сезон.

Масирани проверки в търговски обекти в "Слънчев бряг"

Установено е, че местно заведение работи четвърта година без категоризация от Община Созопол. Тя е изтекла още през 2021 година. Миналата година собственикът е бил санкциониран. Наложена му е глоба и в началото на този туристически сезон, но той категорично отказва да изпълни всички предписания на отделните институции.

"В общи линии сме доволни от положението и то много доволни, но констатирахме заведение, което работи без категоризация. Съставени са множество актове на въпросното място и сега предстои да бъде запечатано, за да не може да извършва дейност. Управителят избяга. Ще видим какво ще констатират останалите проверки", съобщи Иван Виделов от Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма.