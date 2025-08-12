Отново фалшиво положителен тест за наркотици на шофьор. Този път сигналът е от Исперих. През април Ахмед Исмаил Ахмед бил спрян за рутинна проверка. Пробата му за алкохол била отрицателна, но тази за наркотици - положителна за бензодиазепини. Мъжът дал кръвна проба, направил и допълнителни изследвания във Военна болница-Варна. Всички анализи показали, че е чист, но близо пет месеца е останал без книжка и работа, защото бил шофьор в Германия. Какво ще предприеме оттук нататък потърпевшият, как и от кого ще търси обезщетение?

„Реших, че се шегуват с мен, когато ми съобщиха резултатите. Бях шокиран. Аз съм онкоболен. Реших, че от предишните лекарства може да има нещо. Здравето ми се влоши след случая. Полицаите, които ме спряха, си вършат работата, но вносителите на тези тестове са виновни. За пореден път някой си пати. Първо от тях ще търся обезщетение”, заяви потърпевшият в ефира на „Здравей, България”.

