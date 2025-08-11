Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици този път от Варна. С екипа ни се свърза майката на 20-годишен младеж, който заради такъв полеви тест останал без книжка повече от 10 месеца. Впоследствие кръвната проба показала отрицателен резултат, но въпреки това автомобилът бил върнат без регистрационните табели.

Красимира Денева разказа за случилото се със сина ѝ. На 26 септември 2024 г. той се връщал от нощна смяна на Златни пясъци. Бива проверен от полицаи за алкохол и наркотици. Дрегерът показал нули, но дръгтестът бил положителен за метамфетамин. Лежал и 12 часа в ареста.

„Настоявам за промяна в закона. Направили сме Facebook група, която се казва „Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ”. Апелирам хората да се присъединят към нея, да създадем неправителствена организация, да съберем 12 хиляди подписа ида внесем петиция в Народното събрание за промяна на закона”, призова майката на потърпевшия шофьор. Красимира Денева се закани да търси правата си и по съдебен път.

