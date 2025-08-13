Възстановен е приемът на родилки в акушеро-гинекологичния сектор в МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник. Родилното отделение близо месец остана затворено поради невъзможност за осигуряване на 24-часови дежурства, отново отвори врати.

В момента на останалите на работа три акушерки от Перник помагат акушерки от Кюстендил, каза началникът на отделението д-р Ивайло Лазов, предаде БНР.

Спряха ражданията в болницата в Карлово заради натовареност на педиатрите

Очаква се през есента останалият персонал да се завърне,след като подаде молби за напускане, поради невъзможност да използва натрупалите се през годините отпуски.

Кадровата криза обаче остава. Освен недостига на акушерки, има недостиг и на лекари, коментира д-р Лазов.

Редактор: Методи Георгиев