„Български пощи“ започва обучение на служителите си във връзка с приемането на еврото. Обмяната на левове в евро ще бъде извършена в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

За служителите в малките населени места ще бъдат осигурени банкнотоброячи и монетоброячи, за да обслужват хората бързо и ефектирно. От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса.

Очаква се по-късно днес, да се проведе брифинг пред медиите в Централното управление на „Български пощи”.

Редактор: Методи Георгиев