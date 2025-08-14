Райската градина на храм „Свети Никола” в град Черноморец е място, в което хората се свързват с красотата на природата и едновременно намират утеха, мир и благословение. Повече от 25 години домакин там е отец Стилиян.

Църквата е построена върху древно светилище край морето. В нея век и половина не спират да се случват чудеса.

Ставрофорен свещеноиконом Стилиян живее в хармония със своите растения, усеща ги, разбира ги и общува с тях. „Всяко едно ми говори, има си език, трябва да го познаваш. Дори в тишината чувам звука на растението”, казва отец Стилиян.

Храмът посреща посетителите с два високи кипариса, а за повечето от видовете отецът посочва библейски пример, смисъл и послание.

„След двата пирамидални кипариса има две смокини - символ на Адам и Ева, когато са изгонени от Райската градина. Тръгвайки по пътеката, от двете страни виждаме растение - трънливият венец на Христос, символ на трънливия път на вярата”, казва още домакинът на мястото.

В градината има и лози, палма, върба, няколко вида индийски люляци и още близо 5 000 малки и по-големи растения. „500 вида са само защитените. Метасеквоята, която посадих тук преди 20 години, вече е огромна. След време ще стане уникално растение”, казва отецът.

В градината могат да се видят още маслини, банан, ябълки, киви, камфорово дърво и други растения, които не са споменати в Библията, но ги има в митологията. „Боговете на Олимп са пиели сок от амброзия, което си е чист нар”, разказва свещеникът. И споделя, че мечтае в градината да има и тамяново дърво.

Растенията оцеляват при сурови метеорологични условия.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова