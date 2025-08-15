53-годишна жена е ударила последователно два леки автомобила и пешеходка в пернишкия квартал „Църква”. Сигналът за инцидента е бил подаден на спешния телефон 112 около 09:30 ч. в петък.

Лекият автомобил се движел от село Студена в посока към града, като на ул. „Димитър Благоев“ се ударил в лек автомобил, паркиран до контейнер за смет на улицата. При сблъсъка паркираният автомобил потеглил напред и ударил 75-годишна жена, преминаваща в близост.

Водачката не спряла и продължила движението си, удряйки друг паркиран лек автомобил. Други шофьори, движещи се около мястото на инцидента станали свидетели на случката и спрели жената, извършвайки граждански арест.

На водачката бил направен тест за с техническо средство, като той отчел 2,96 промила алкохол в издишания въздух. Дадена е и кръвна проба.

Тя е задържана за срок до 24 часа. На пострадалата 75-годишна жена е извършен медицински преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник, където е оставена под наблюдение с охлузни рани по тялото.

Разследването продължава, а по случая е образувано е досъдебно производство.

