Водно торнадо e засечено тази сутрин над Черно море край Синеморец, предаде БГНЕС. Торнадото се е появило около 8:45 ч.

Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.

Днес по крайбрежието туристите ще имат предимно облачен ден, ще има и слънце, но по-малко. В близките дни температурите ще се повишат слабо, ще има и повече слънчеви часове. Днес максималните температури по Черноморието се очаква да достигнат 27-28 градуса.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Ина Григорова