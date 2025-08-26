Снимка: БГНЕС
То се е появило около 8:45 ч.
Водно торнадо e засечено тази сутрин над Черно море край Синеморец, предаде БГНЕС. Торнадото се е появило около 8:45 ч.
Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.
Днес по крайбрежието туристите ще имат предимно облачен ден, ще има и слънце, но по-малко. В близките дни температурите ще се повишат слабо, ще има и повече слънчеви часове. Днес максималните температури по Черноморието се очаква да достигнат 27-28 градуса.
Снимка: БГНЕСРедактор: Ина Григорова
Източник: БГНЕС
