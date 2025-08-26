Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) Ви дава право да получите спешна и неотложна (медицинска и дентална) помощ при същите условия, които са за местните здравноосигурени лица, пише Pariteni.

За тази цел трябва да се намирате във:

- всички страни членки на Европейския съюз;

- останалите държави от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);

- в Швейцария;

- в Република Сърбия

- в Македония.



Къде? - Заявленията за издаване на ЕЗОК ще се приемат в 120 дистрибуторски центрове на ПИБ на територията на цялата страна, както и може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).



Как? - Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на банката или да бъде изтеглено и разпечатано от сайта на НЗОК.



Заявлението за издаване на ЕЗОК може да се подаде лично или от упълномощено лице. За лицата над 18 години е необходимо да носите лична карта и ако имате ТЕЛК. За лица под 18 години, които нямат лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник. Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК са публикувани на сайта на НЗОК.



Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

Кога? Срокът за издаване е 15 календарни дни.

Не може ли по-бързо? - Когато не може да се изчака технологичното време по обработката на заявката и отпечатването на ЕЗОК, се издава Удостоверение за временно заместване (УВЗ) на картата. Удостоверението дава същите права като ЕЗОК, но има срок на валидност 2 месеца. Издава се безплатно. Заявлението за издаване на УВЗ на ЕЗОК, заедно с копие от личната карта, се подават в районната здравноосигурителна каса. Заявлението може да се подаде лично, по пощата или от упълномощено лице.



ЕЗОК е със срок на валидност:



- за всички над 18 години, които не са пенсионери и нямат ТЕЛК - 1 година,



- за пенсионери – 10 години,



- за лица под 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година,



- за пълнолетни лица с ТЕЛК, които не са пенсионери – до срока на ТЕЛК-а.



Безплатна ли е? ЕЗОК е безплатна за всички здравноосигурени лица, лица до 18 години и пенсионери.

