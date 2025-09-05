Намираме се в т.нар. продукционна реална среда, в която за 12 часа регистрирахме 38 000 преминавания по три ключови отсечки - по магистралите "Струма", "Тракия" и на Северната скоростна тангента. От тях има 378 нарушения. Отчитането на средна скорост започва официално в полунощ на 7 септември, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

По думите му двама от нарушителите са рекордьори - 190 км/ч и 179 км/ч. А общо 51 са с над 150 км/ч. По-голям дял от тях са извършени през нощта. "Системата работи със следната точност - до 100 км/ч - 3 отклонение, над 100 - с 3% отклонение",

Отсечките за средна скорост: Всеки може да се информира къде се намират участъците

"Националното тол управление е технически готово и интегрирано с МВР да предоставя информация за регистриране на нарушения при превишена средна скорост. Към момента са сертифицирани 22 отсечки по пътната мрежа, разположени равномерно между основните пътища. В аванс ще сертифицираме всяка седмица нови и нови отсечки. Целта е покритие от 1200 км до края на годината. След това ще се добавят пакети от отсечки според анализа на пътнотранспортния травматизъм", каза проф. Олег Асенов.

"Първите приоритетни отсечки са 12, като за 11 от тях ще започнем да подаваме информация от 00:00 ч. на 7 септември. Следващата седмица ще добавим и една в района на Видин. Сложен и дълъг е процесът по сертифициране. Първите глоби ще бъдат налагани след като сме изпратили видеоматериали и те бъдат обработени по надлежния ред в системите на МВР. Чрез ведомството санкциите ще стигат до нарушителите - както и при тези за моментна превишена скорост", обясни още проф. Асенов.

Началникът на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Мария Ботева обяви, че от 7 септември засичането на средната скорост ще осъществи контрол на няколко ключови пътни участъка:

„Не са тайна отсечките – те са публикувани на страницата на Националното тол управление и всеки може да ги види. Министерството на вътрешните работи е обърнало внимание на автомагистрала „Тракия“ – две отсечки, на „Хемус“ – една, на „Струма“ – една, на „Марица“ – също една“.

„До седми септември сутринта тези участъци ще бъдат публикувани и на страницата на „Пътна полиция“. Първата сертифицирана отсечка вече е пусната в действие, а колегите от Националното тол управление продължават процеса на сертифициране на още рамки и участъци“, допълни тя.

За начина на измерване на средната скорост

„На всяка отсечка се сертифицират две точки – начална и крайна – както в едната, така и в обратната посока. Системата измерва времето, за което автомобилът преминава между тях, и изчислява средната му скорост. Ако тя надвишава разрешената, водачът получава предвидената санкция“, обясни Ботева.

За празничния трафик и мерките на КАТ

„Предстоят две поредици празнични дни – от 6 до 8 септември и от 19 до 22 септември. В последния работен ден преди празниците и в последния ден от почивките се въвеждат ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“, съобщи Ботева.

„Ще има засилено полицейско присъствие и специализирани операции – контрол на скоростта, проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за годността на автомобилите. Всички налични технически средства ще бъдат използвани“, увери шефът на КАТ.

„Апелираме всички водачи да бъдат внимателни, особено през празничните дни, когато в автомобилите пътуват цели семейства. Родителите трябва да обезопасяват децата според закона – не ги дръжте в скута си, защото при удар първият, който ще пострада, е детето. Нека целта ни бъде да опазим своя живот и живота на останалите. На 9 септември ще обявим резултатите от операциите – нека всички да сме живи и здрави“, призова Ботева.