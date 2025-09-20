Пожар гори в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав. Запалили са се сухи треви и ниска растителност. Пламъците се движат в посока към Горнослав, като са се разпространили в широк обхват. Няма опасност за населението за момента.

С пламъците се борят 6 екипа на пожарната. ДФ "Асеневци" към община Асеновград е в готовност при необходимост да се включи. Огнеборците се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората. Все още не е възникнала необходимост от ползването на летателна техника и доброволци, но вятърът е доста силен.

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб. Подготвен е дрон, с който ще се извърши оглед на щетите от пожара.

Затворен за движение е пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан. Причината е, че към този час пожарът се разраства и е достигнал пътната артерия.

