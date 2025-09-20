Снимка: Община Асеновград
Горяха сухи треви и ниска растителност
Загасиха пожара в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, предаде БГНЕС. Горяха сухи треви и ниска растителност. Пламъците се придвижваха в посока към Горнослав, като се разпространиха в широк обхват. В района духаше силен вятър. Няма опасност за населението.
Снимка: Община Асеновград
С пламъците се бориха 9 екипа на пожарната. Няколко пожарни автомобила бяха разположени на пътя към гората. Към селото гасенето на пламъците се осъществяваше на ръка без автомобили заради стръмен терен.
Снимка: Община Асеновград
Спряно беше временно електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб.
Снимка: Община Асеновград
Затворен за движение беше и пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан. Причината е, че пожарът достигна пътната артерия.Редактор: Станимира Шикова
