Снимка: МВР
Той ще се проведе на 1 октомври
На 1 октомври от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-Alert.
Пожар горя край Костинброд, активирана беше системата BG-Alert
Чрез акустичните устройства на НСРПО ще бъдат излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ „Козлодуй“.
Системата BG-Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства.
Наредиха спешна евакуация в село Плоски
За получаването им е необходимо активиране на канала с „Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.
Повече информация относно системата BG-Alert може да намерите ТУК.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни