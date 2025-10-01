Откриването на новата отсечка на магистрала "Хемус" ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия за отсечката, която трябваше да бъде пусната в експлоатация до края на септември.

"Отсечката е напълно готова. В момента се прави измерване за сцепление, а комисията по приемане на обекта заседава, защото той трябва да бъде пуснат със съответния акт", каза Иванов.

МРРБ издаде разрешение за строеж на нови 14 км от "Хемус"

"Гражданите спокойно могат да изчакат още ден - два, за да сме сигурни, че всичко е както трябва", допълни министърът.

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км.

Редактор: Дарина Методиева