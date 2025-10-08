Снимка: iStock
Предупреждението е в сила за 7 области
Червен код за седем области в Северна България. Предупрежението е заради обилните валежи и обхваща Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.
Оранжев код пък е в сила за Разград, Враца и Добрич, а жълт - за областите Монтана, Шумен и Варна.
Очакваните валежи са над 65 mm.
Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.
Слънцето в София изгря тази сутрин в 7 часа и 32 минути, и ще залезе в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня е 11 часа и 24 минути. Луната е във фаза един ден след пълнолуние.Редактор: Цветина Петрова
