Червен код за седем области в Северна България. Предупрежението е заради обилните валежи и обхваща Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Оранжев код пък е в сила за Разград, Враца и Добрич, а жълт - за областите Монтана, Шумен и Варна.

Очакваните валежи са над 65 mm.

Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

Слънцето в София изгря тази сутрин в 7 часа и 32 минути, и ще залезе в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня е 11 часа и 24 минути. Луната е във фаза един ден след пълнолуние.

