Коментар на Катя Сунгарска, Радостина Николова и Богомил Николов
Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.
Първо гостите в предаването засегнаха темата за социалните мрежи и влиянието им върху детското съзнание.
След това те обсъдиха и незаконните сметища и как ефективно държавата може да победи в борбата с нерегламентираното изхвърляне на боклук.
Цялото предаване гледайте във видеото.
