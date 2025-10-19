Какво е бъдещето на кабинета „Желязков” - това се очаква да стане ясно вероятно в следващите дни.

Лидерът на ГЕРБ и премиерът вече обявиха, че сега не е време за избори, но и отговорността за управлението трябва да се носи споделено от всички, които подкрепят кабинета.

Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама... Борисов да каже

Така партиите в управляващата коалиция трябва да решат дали кабинетът да бъде преформатиран и в него да участва и „ДПС - Ново начало”, или не. Снощи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи кратък коментар на ситуацията, докато откриваше осветление на стадион „Христо Ботев” в Габрово.

„Нали виждаш всички от една страна казват да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим”, каза Борисов.

