Пред NOVA говорят приятели на тримата младежи, загинали в катастрофата на пътя Созопол – Черноморец. Припомняме, че инцидентът стана в петък около 23.15 ч. Автомобилът с варненска регистрация, в който пътували жертвите, се блъсна в крайпътно дърво. Зад волана бил 18-годишен от село Зидарово, който взел шофьорската си книжка същия ден. За основна причина за инцидента се смята движение с несъобразена скорост и загуба на контрол.

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

На място загина водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, продължително пребиваващ в Созопол. С линейка към УМБАЛ - Бургас бил откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка – също на 17, от с. Габър. Той починал преди пристигане в университетската болница.

Разказ на приятели на жертвите

„Карам шофьорски курс при същия инструктор като Йордан. Мога да кажа, че ни учи на много неща, караме по няколко часа на ден. Внимателен е, обяснява подробно. Последните ми думи към Йордан бяха: „Карай внимателно, защото пътищата са лоши”. Обеща ми да бъде внимателен”, сподели в ефира на „Здравей, България” Христо.

„Платил е за бърза поръчка, за да излезе книжката му за 10 дни и я е взел в същия ден, в който катастрофира. Колата е на баща му. С другите момчета са отивали към Бургас, за да се почерпят за книжката. Познавам го от малък, няма как да е бил под въздействието на алкохол или наркотици”, обясни друг приятел на загиналите.

От днес психолог ще работи със съучениците на жертвите. Междувременно в община Созопол е обявен Ден на траур.

